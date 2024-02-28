Над Белгородской областью уничтожили еще один украинский БПЛА

По данным МО РФ, атаку совершили c применением беспилотника самолетного типа

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны уничтожили очередной украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

"28 февраля около 16:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в Минобороны.

Ранее в ведомстве сообщалось об уничтожении БПЛА над территорией региона в ночь на 28 февраля.