В Париже задержали подозреваемого в убийстве голландского рэпера Бигидаго

Речь идет о 20-летнем жителе Амстердама

ГААГА, 28 февраля. /ТАСС/. Подозреваемый в причастности к убийству голландского рэпера Бигидаго задержан в Париже. Речь идет о 20-летнем жителе Амстердама, сообщила голландская полиция.

По ее данным, молодой человек направлялся во Французскую Гвиану и был задержан французскими правоохранительными органами на паспортном контроле в аэропорту. "В настоящее время подозреваемый взят под стражу и вскоре будет передан голландской прокуратуре", - отметили в полиции.

Рэпер Бигидаго из Амстердама, чье настоящее имя Данзель Силос, получил огнестрельное ранение на остановке общественного транспорта 25 февраля рано утром, когда возвращался с вечеринки. Мужчина был обнаружен прохожими в тяжелом состоянии и позже умер в больнице.

Как утверждают местные СМИ, 26-летний Бигидаго был членом группировки "Зона 6", в которую в том числе входит ряд музыкантов с серьезным криминальным прошлым. У него мог возникнуть конфликт с членами другой группировки на вечеринке.

Минувшей ночью в Амстердаме прогремело сразу несколько взрывов. В двух случаях на стенах рядом краской из баллончика было написано слово war. В правоохранительных органах считают, что по крайней мере эти два инцидента связаны друг с другом и имеют отношение к убийству Бигидаго.