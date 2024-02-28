Жителя Херсонской области задержали за попытку обманом похитить 4 млн рублей у знакомой

Возбуждено уголовное дело

ГЕНИЧЕСК, 28 февраля. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Херсонской области пресекли попытку местного жителя обманом похитить 4 млн рублей, за которые мужчина обещал знакомой помочь с прекращением уголовного дела в отношении ее сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В феврале текущего года гражданин обратился к своей знакомой с предложением оказать помощь в решении вопроса о прекращении уголовного преследования в отношении ее сожителя. С целью хищения денежных средств фигурант потребовал от женщины сумму в размере 4 млн рублей за данную услугу, о чем последняя сообщила сотрудникам регионального УФСБ. <...> При передаче части денежных средств в размере 1 млн рублей мужчина задержан", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).