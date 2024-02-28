В ДНР бойца ВСУ заочно приговорили к 27 годам тюрьмы по делу об обстрелах

По данным следствия, 17 августа 2014 года, а также с января по февраль 2015 года Олег Микац отдавал приказы об обстрелах Донецка, Ясиноватой и Авдеевки с применением крупнокалиберной артиллерии

ДОНЕЦК, 28 февраля. /ТАСС/. Суд в Донецкой Народной Республике (ДНР) заочно приговорил командира 93 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Олега Микаца к 27 годам колонии строгого режима по делу о гибели и ранении людей в Донецке, Ясиноватой и Авдеевке из-за обстрелов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего командира 93 отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины Олега Микаца. С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Микаца к 27 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в ведомстве.

По данным следствия, 17 августа 2014 года, а также с января по февраль 2015 года Микац отдавал приказы об обстрелах Донецка, Ясиноватой и Авдеевки с применением крупнокалиберной артиллерии. В результате атак один мужчина погиб, а еще четверо мирных жителей получили ранения. Кроме того, повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры.