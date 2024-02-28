ПВО уничтожила третий за сутки беспилотник над Белгородской областью

По данным МО РФ, атаку по объектам региона совершили c применением БПЛА самолетного типа

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

"28 февраля около 16:30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали там.

Ранее в ведомстве сообщалось об уничтожении БПЛА над территорией региона в ночь на 28 февраля и днем около 16:00.