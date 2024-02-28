В результате нападения у школы в ФРГ пострадали двое детей

Подозреваемый задержан, ему 21 год

БЕРЛИН, 28 февраля. /ТАСС/. Два ребенка пострадали в результате нападения возле одной из школ в городе Дуйсбург (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии. Подозреваемый задержан, сообщила местная полиция.

Злоумышленнику 21 год. "Мы предполагаем, что речь идет о преступлении", - заявила представитель правоохранительных органов. Полиция считает, что молодой человек действовал в одиночку. Точной информации о возрасте пострадавших пока нет. Предполагается, что им от 9 до 14 лет.

Инцидент произошел около 12:00 (14:00 мск). В настоящее время опасности для местного населения нет. Территория вокруг места происшествия оцеплена. Полиция изъяла нож и фонарик в качестве орудия преступления. Молодой человек ударил детей обоими предметами и нанес им ножевые ранения. Мотив злоумышленника пока неясен. Ведется расследование.