В Кисловодске рядом с горой Большое седло загорелась трава на площади 6 тыс. кв. м

В тушении задействовали 55 человек и 15 единиц техники

ПЯТИГОРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Рядом с горой Большое седло в Кисловодске произошло возгорание сухой растительности на площади 6 тыс. кв. м по фронту. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

"В Ставропольском крае огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар. В Кисловодске в районе горы Большое седло горит сухая растительность. Фронт возгорания - 6 тыс. кв. м по фронту", - говорится в сообщении.

Всего на месте ЧП задействовали 55 специалистов и 15 единиц техники.

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