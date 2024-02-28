Бывшего главврача онкодиспансера в Вологде приговорили к трем годам колонии за взятки

Как сообщили в СК, Сергей Аносенко за вознаграждение более 1 млн рублей обеспечил коммерческим организациям контракты на техобслуживание дорогостоящего медоборудования

ТАСС, 28 февраля. Бывший главный врач вологодского областного онкодиспансера Сергей Аносенко приговорен к трем годам колонии строгого режима за взятки. За вознаграждение более 1 млн рублей он обеспечил коммерческим организациям контракты на техобслуживание дорогостоящего медоборудования, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Вологодской области.

"51-летний подсудимый признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ <…>. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере четырехкратной суммы взятки, то есть в размере 4 098 120 рублей, с лишением права занимать определенные должности на семь лет", - говорится в сообщении.

Как установлено судом, днем 22 декабря 2022 года в одном из ресторанов Вологды главврач лично получил от представителя коммерческих организаций 1 млн рублей наличными, а также чайный сервиз, настенный календарь и оплаченный обед на общую сумму 24,9 тыс. рублей, что зафиксировали сотрудники управления ФСБ России по Вологодской области. Установлено, что главврач получил вознаграждение от представителя нескольких коммерческих организаций в качестве взятки за обеспечение заключения в прошлом ряда контрактов более чем на 82 млн рублей на плановый контроль и техническое обслуживание медоборудования в онкодиспансере.

В ходе расследования главврач был взят под стражу. Наложен арест на его денежные средства и имущество стоимостью более 6 млн рублей.

По данным прокуратуры области, фигурант обеспечил заключение исполнения четырех контрактов. Также была договоренность о закупке аппарата УЗИ по федеральному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение".