Лесной пожар в Техасе стал вторым по величине за всю историю наблюдений в штате

Он охватил более 200 тыс. га

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Один из лесных пожаров в Техасе, в округе Хатчинсон, охватил более 200 тыс. га. Лесной пожар, получивший название Smokehouse Creek, стал вторым по величине за всю историю наблюдений в Техасе, о чем сообщил телеканал CNN.

По его информации, пожар пока не удалось локализовать. Есть вероятность, что огонь распространится дальше. Жители близлежащих районов эвакуированы.

По данным службы лесного хозяйства Техаса, самым крупным лесным пожаром стал пожар в районе города Амарилло, в 2006 году он уничтожил более 360 тыс. га земли.

28 февраля губернатор Техаса Грег Эббот ввел чрезвычайное положение в 60 округах из-за природных пожаров. Согласно данным службы лесного хозяйства Техаса, самый крупный зафиксирован в округе Хатчинсон. Информации о пострадавших не поступало. Из-за распространяющихся поблизости природных пожаров в Техасе приостановило работу предприятие по сборке ядерного оружия Pantex.