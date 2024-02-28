Дипломаты РФ не пострадали в результате акции проукраинских хулиганов в Лондоне

В диппредставительстве сообщили, что неизвестные забросили на территорию посольства банки со сметаной и майонезом, также попытались поджечь флаг России

ЛОНДОН, 28 февраля. /ТАСС/. Проукраинские активисты устроили хулиганскую акцию у здания консульского отдела посольства РФ в Лондоне, в результате инцидента никто из сотрудников учреждения не пострадал. Об этом ТАСС сообщили в диппредставительстве России в Великобритании.

"Неизвестные молодые люди подросткового возраста с заранее закрытыми лицами, понимая, что совершают правонарушение, идя на него, очевидно, сознательно, забросили на территорию посольства банки со сметаной и майонезом, большая часть из которых попала в стену здания консульского отдела, окна и входную дверь. Хулиганы также попытались поджечь флаг России, заранее ими принесенный, на тротуаре перед входом в дипмиссию, но так и не смогли реализовать свой план. Был нанесен некоторый ущерб зданию и прилегающей территории, никто из сотрудников не пострадал", - сказали в посольстве РФ, комментируя распространенные в соцсетях видеоролики.

"Рассматриваем данный инцидент как провокационный и, вероятно, проплаченный. Никакого смысла в нем не было, зря только израсходовали продукты, которые могли бы отправить нуждающимся на Украину или раздать местным бездомным, которых здесь с каждым годом становится все больше", - указали в диппредставительстве.

В посольстве РФ отметили, что лондонская полиция была проинформирована об инциденте. Британские правоохранительные органы пока не ответили на просьбу ТАСС прокомментировать хулиганские действия у российского посольства.