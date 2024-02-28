В Чаде силовики вошли в штаб-квартиру оппозиционной партии и произвели аресты

Ее активистов обвиняют в нападении в ночь на 28 февраля на офис Агентства национальной безопасности

ПРЕТОРИЯ, 28 февраля. /ТАСС/. Правительственные силы Чада в среду в Нджамене вошли в штаб-квартиру оппозиционной Социалистической партии без границ (СПГ), активистов которой обвиняют в нападении в ночь на 28 февраля на офис Агентства национальной безопасности (АНБ). Об этом сообщила радиостанция RFI.

Властями произведены аресты по указанию следствия, отмечает она. В свою очередь Agence France-Presse сообщает о стрельбе возле штаб-квартиры СПГ из автоматического оружия и использовании силовиками слезоточивого газа. Жертв в результате штурма не было.

Ранее правительство объявило, что активисты СПГ атаковали офис АНБ, что привело к большому числу смертей. Число погибших не разглашается. Часть нападавших задержана, в течение дня шел поиск остальных причастных к атаке на АНБ. Все дороги, ведущие к зданию АНБ, блокированы. В Нджамене не работает телефонная связь, заблокирован доступ в интернет.

Правительство сообщило, что атака на АНБ была совершена после ареста активиста СПГ Абакара Тораби, которого обвиняют в покушении на убийство председателя Верховного суда. Он был доставлен в штаб-квартиру АНБ. Через некоторое время к зданию начали прибывать члены СПГ. Они были остановлены охранявшими штаб-квартиру военнослужащими. В какой-то момент последовали выстрелы.

Инцидент произошел на следующий день после объявления о проведении в Чаде 6 мая президентских выборов. Лидер СПГ Яя Дилло уже объявил, что будет в них участвовать. СПГ была создана в 2015 году. Она добивается децентрализации государственного управления Чада.