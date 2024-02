СМИ: слониха в Индии атаковала россиянку

По данным Statesman, зоозащитники просят передать животное в приют

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 февраля. /ТАСС/. Туристка, вероятно из России, серьезно пострадала в результате атаки слонихи в городе Джайпуре, где туристов привозят на спинах хоботных в местный форт, такая поездка - популярный туристический аттракцион. Как сообщает газета Statesman, слониха Гоури уже не в первый раз нападает на туристов.

Издание не сообщило имя туристки и где она находится в настоящее время, отметив лишь, что это россиянка. По данным газеты, инцидент произошел 13 февраля, но сообщили о нем только сейчас. На кадрах с камер видеонаблюдения в форте видно, как Гоури схватила российскую туристку, раскрутила ее и швырнула на землю. По данным издания, у туристки травма ноги. Как указывает газета, в октябре 2022 года то же животное напало на мужчину, в результате чего он был госпитализирован со сломанными ребрами.

Представитель индийского отделения зоозащитной организации PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) Кхушбу Гупта рассказала газете, что PETA India за последние 16 месяцев неоднократно просила департамент археологии и музеев не использовать Гоури для поездок туристов и отправить животное в специальный приют, чтобы слониха могла "оправиться от психической травмы, которую она перенесла из-за порабощения".

Она рассказала, что PETA India написала письмо заместителю главного министра штата Раджастхан, министру туризма, искусства и культуры, археологии и музеев Дие Кумари с призывом, чтобы все поездки на слонах были немедленно заменены "экологически чистыми моторизованными транспортными средствами".

"Слонов, используемых для поездок, контролируют через боль и страх, их приковывают цепями, когда они не используются. Разочарование от такого плохого обращения может заставить некоторых из этих чувствительных животных впасть в ярость или атаковать", - указала Гупта. Она добавила, что зоозащитники призвали немедленно отправить Гоури в приют.

Как заявили ТАСС в посольстве РФ в Индии, дипломатическое учреждение проверяет информацию о пострадавшей российской туристке.