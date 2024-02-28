СК потребовал заочно арестовать экс-футболиста Савина по делу о дискредитации армии

Спортсмен объявлен в розыск

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет потребовал заочно арестовать блогера и бывшего футболиста Евгения Савина, обвиняемого в дискредитации российской армии. Об этом ТАСС сообщили в Тверском суде Москвы, куда поступили соответствующие материалы.

"В суд поступило ходатайство СК о заочном аресте Савина Е. Л., обвиняемого по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года)", - сказали в суде. Ранее бывший спортсмен был объявлен в розыск.

Савин играл за пермский "Амкар", откуда в 2008 году перешел в самарские "Крылья Советов". С 2011 года выступал за клубы "Томь", "Урал", "Тюмень", "Луч-Энергия". Также работал комментатором на "Матч ТВ". С 2018 года ведет YouTube-канал "КраСава", является президентом футбольного клуба "Красава".

17 февраля прошлого года Тверской суд Москвы оштрафовал Савина на 50 тыс. рублей за дискредитацию российской армии. Позже сообщалось, что правоохранители проводят проверку в отношении Савина по статье о дискредитации ВС РФ после его интервью Ксении Собчак. Отмечалось, что в случае подтверждения повторного нарушения в отношении Савина будет возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.