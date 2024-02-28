В Абхазии зафиксировали массовую гибель чомг

Государственная экологическая и ветеринарная службы республики заявили, что повода для паники нет

СУХУМ, 28 февраля. /ТАСС/. Жители Абхазии активно распространяют в социальных сетях видео и фотографии с разбросанными по побережью Сухума и других городов мертвыми водоплавающими птицами - чомгами, больше известных как нырки. Государственная экологическая и ветеринарная службы считают, что повода для паники нет.

"Из Очамчиры эколог приехал и рассказал, что там валяются на берегу мертвые чомги, но больше всего их в Сухумской бухте. По имеющейся у нас информации, такая же массовая гибель чомг замечена в Анапе, Геленджике, Севастопольской бухте. По данным российских специалистов, птичьего гриппа в них не обнаружено", - сказал ТАСС заместитель председателя Государственной экологической службы Абхазии Мурман Соломко.

Как рассказал журналистам начальник Государственной ветеринарной службы Абхазии Роман Джопуа, абхазские специалисты не могут однозначно назвать причину гибели этих водоплавающих птиц из-за отсутствия необходимой лаборатории, но они ориентируются на информацию российских коллег. "Я связывался с руководством краевой [Краснодарской] ветеринарной лаборатории, где сказали, что много случаев гибели птиц, материалы исследуются. Однажды причиной гибели было названо паразитическое заболевание, другой раз - какое-то инфекционное, третий раз - истощение от голода. В то же время коллеги добавили, что ничего страшного, ничего сверхъестественного и катастрофического не происходит и не стоит паниковать", - сказал Джопуа.

Главный ветеринар отметил, что в Абхазии производилось вскрытие туш погибших птиц, нельзя сказать, то они погибли от истощения. "Мы вскрывали туши, там достаточное количество жиров внутри организма, органы целые, никаких изменений не заметили. Единственное что мы обнаружили - кровоизлияние слизистых оболочек глаз, но чтобы понять, с чем это может быть связано, нужна очень хорошая лаборатория или институт", - сказал он.