В Калининграде двое детей пострадали при пожаре в жилом доме

Их госпитализировали с признаками отравления продуктами горения

КАЛИНИНГРАД, 28 февраля. /ТАСС/. При пожаре в жилом доме в Калининграде пострадали двое детей, сообщила пресс-служба регионального главка ведомства.

"Сегодня сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в многоквартирном доме на улице Суворова в Калининграде. В ходе тушения пожара эвакуировали 20 жильцов, 6 человек было спасено, 3 из которых дети. Двух детей отвезли в больницу с признаками отравления продуктами горения", - говорится в сообщении.

По данным, предоставленным ТАСС министерством здравоохранения области, медики оценивают состояние здоровья детей как "ближе к удовлетворительному".

Информация о возгорании в жилом доме поступила в 14:40 (15:40 мск). На третьем этаже дома горела кухня одной из квартир на площади 12 кв. м. В тушении пожара задействовали 12 человек и 3 спецавтомобиля. В 17:00 мск пожар ликвидировали. Причину возгорания установят сотрудники органов дознания МЧС России.