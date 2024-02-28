Суд ЛНР приговорил к 12 годам колонии корректировавшего огонь ВСУ россиянина

Его осудили по статье за государственную измену

ЛУГАНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) приговорил к 12 годам колонии строгого режима уроженца Тернопольской области, корректировавшего огонь Вооруженных сил Украины по военным и технике ВС России в городе Стаханове.

В ноябре 2020 года гражданин России - уроженец Тернопольской области, выехав на территорию Украины, получил предложение собирать и передавать данные военного характера сотрудникам Службы безопасности Украины. В мае 2021 года мужчина прибыл в Стаханов и продолжил сотрудничать со спецслужбой через интернет-мессенджер.

"Реализуя свой преступный замысел, Б. сфотографировал на свой мобильный телефон места дислокации военной техники и отправил фотографии с координатами сотрудникам СБУ. В июне 2022 года по координатам, переданным гражданином Б. сотрудникам СБУ, вооруженными формированиями Украины было нанесено огневое поражение, однако в связи с заблаговременной передислокацией нанесение ущерба в виде повреждения или уничтожения военной техники и личного состава не было допущено", - сказано в сообщении на портале суда.

Мужчина приговорен к 12 годам колонии строгого режима по статье за государственную измену.