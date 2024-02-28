Бывший педиатр, обвиняемая в распространении фейков о ВС РФ, подала в суд на поликлинику

Адвокат Надежды Буяновой Оскар Черджиев ранее сообщал, что его подзащитная вину не признает и считает, что ее оговорили, а руководство поликлиники уволило ее, даже не разобравшись в ситуации

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Бывший педиатр московской поликлиники Надежда Буянова, которую обвиняют в распространении ложной информации о российской армии, подала в суд иск о восстановлении на работе. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Беседа по иску Буяновой о восстановлении на работе в связи с увольнением к детской городской поликлинике номер 140 назначена на 11 марта", - сказал собеседник агентства.

Ранее адвокат Буяновой Оскар Черджиев сообщал ТАСС, что его подзащитная вину не признает и считает, что ее оговорили, а руководство поликлиники уволило ее, даже не разобравшись в ситуации.

3 февраля Тушинский суд Москвы отказался арестовать Буянову и избрал ей меру пресечения в виде запрета действий: ей нельзя общаться с лицами, являющимися свидетелями по делу, с их представителями и иными участниками уголовного дела, кроме защитников, следователей, прокурора; отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; использовать средства связи и интернет. Она обвиняется по части 1 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту.

По версии стороны обвинения, Буянова на приеме в детской больнице некорректно высказалась об отце ребенка, погибшем в зоне специальной военной операции.