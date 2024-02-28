За жестокое убийство женщины под Новосибирском дядя и племянник осуждены на 15 и 17 лет

Они также забрали у нее 75 тыс. рублей

НОВОСИБИРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Дядя и племянник получили 15 и 17 лет колонии за жестокое убийство пожилой односельчанки ради 75 тыс. рублей в Каргатском районе Новосибирской области. Об этом сообщается в группе судов общей юрисдикции региона в соцсети "ВКонтакте".

"Мутогарову Ильдару [назначено наказание] в виде лишения свободы сроком срок 17 лет 1 месяц с ограничением свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Мутогарову Закиру - в виде лишения свободы сроком 15 лет 1 месяц с ограничением свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения, угрожая ножом односельчанке, проникли в ее дом и стали требовать деньги. Они наносили женщине удары ножом в шею и топором в голову, от полученных травм женщина умерла. Дядя и племянник нашли и забрали 75 тыс. рублей.

Один из осужденных признал вину, второй утверждал, что лишь присутствовал при преступлении. Мужчины признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 4 ст. 162, п. "ж", "з" (разбой) и ч. 2 ст. 105 (убийство) УК РФ.

С осужденных также взыскано солидарно 67,5 тыс. рублей. В части компенсации морального вреда в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в сумме 1,5 млн рублей (по 750 тыс. рублей с каждого осужденного).