Суд приговорил двух волгоградцев к пяти годам колонии за незаконную ловлю рыбы

Сумму материального ущерба оценили в 550 тыс. рублей

ВОЛГОГРАД, 28 февраля. /ТАСС/. Суд вынес приговор двум жителям Волгоградской области за незаконную рыбалку. Отбывать наказание мужчины будут пять лет в колонии общего режима, об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Приговором Волжского городского суда Волгоградской области мужчины признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 256, ч. 3 ст. 258.1 УК РФ. По совокупности преступлений Олегу А. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев, Андрею Г. - пять лет и один месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что в ноябре 2022 года мужчины установили две рыболовные сети в акватории реки Волга вблизи плотины Волжской ГЭС и осуществляли незаконную ловлю рыбы для дальнейшей реализации. Сумма материального ущерба составила более 550 тыс. рублей.

В судебном заседании фигуранты уголовного дела вину в совершении преступлений признали в полном объеме, в содеянном раскаялись. Приговор вступил в законную силу.