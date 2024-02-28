На Кубани более 2 тыс. голубей нашли мертвыми

Погибшие особи уничтожены

КРАСНОДАР, 28 февраля. /ТАСС/. Более 2 тыс. мертвых особей голубя вяхиря нашли в Динском районе Краснодарского края, причина массовой гибели птиц устанавливается, говорится в Telegram-канале министерства природных ресурсов Краснодарского края.

"В лесополосе, прилегающей к руслу реки Кочеты, в границах земель ООО "Агрофирма Луч", должностными лицами министерства выявлен факт нарушения правил охраны окружающей среды, повлекший за собой массовую гибель голубя вяхиря в количестве 2 055 особей. По факту гибели птиц инспектором охотнадзора министерства подано официальное заявление в ОМВД России по Динскому району для установления причин гибели объектов животного мира и лиц, допустивших их гибель", - говорится в сообщении.

Для установления причин гибели взяты необходимые пробы, будут проведены лабораторные ветеринарные исследования, погибшие особи уничтожены.