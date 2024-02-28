В отеле в центре Москвы гражданин Сингапура во время ссоры ударил стаканом студента МГИМО

Пострадавший получил колото-резаное ранение груди и щеки

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Приезжий из Сингапура ударил стаканом студента МГИМО во время конфликта в банкетном зале отеля Metropol в центре Москвы, молодой человек получил колото-резаные ранения, гость столицы задержан. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, 27 февраля в больницу попал студент первого курса МГИМО. "Врачи диагностировали у молодого человека непроникающее колото-резаное ранение груди, а также проникающее колото-резаное ранение щеки. Позже пострадавший пояснил, что травмы получил в ходе конфликта в банкетном зале гостиницы Metropol, неизвестный нанес ему удар стаканом", - сказал представитель правоохранительных органов.

По подозрению в совершении преступления задержан гражданин Сингапура, 1992 года рождения. В Москву он прибыл для посещения форума "Русофильский Конгресс", проходящего в МГУ имени М. В. Ломоносова. "В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося", - добавил представитель правоохранительных органов.