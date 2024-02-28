В Петербурге подозреваемого в поджоге релейного шкафа задержали по делу о теракте

ЧП произошло на железнодорожном перегоне между станциями Сергиево и Стрельна в Петродворцовом районе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Сотрудники транспортной полиции и ФСБ задержали 21-летнего жителя Санкт-Петербурга по подозрению в поджоге релейного шкафа на пригородной железной дороге в сторону Петергофа. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело о теракте, сообщили в пресс-службе управления МВД России на транспорте по Северо-Западному федеральному округу.

"В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан молодой человек, причастный к поджогу релейного шкафа. Им оказался 21-летний местный житель", - говорится в сообщении.

На железнодорожном перегоне между станциями Сергиево и Стрельна в Петродворцовом районе города злоумышленник поджег релейный шкаф. Санкт-Петербург-Балтийский линейный отдел МВД на транспорте возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Как сообщали местные СМИ, возгорание произошло рано утром 10 февраля в 400 м от станции Стрельна. На движение поездов происшествие не повлияло.