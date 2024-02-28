Задержанный за ранение мужчины на открытии памятной доски в Москве наблюдается у психиатра

Хулигану может грозить до семи лет лишения свободы

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Мужчина, который ножом ранил одного из организаторов торжественного мероприятия по случаю открытия мемориальной доски на доме герою Советского Союза летчику Генриху Борисовичу Гофману, наблюдается у психиатра. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"В настоящее время установлено, что задержанный посещает курсы психиатра, так как неоднократно слышал голоса в своей голове", - сказал собеседник агентства. По его словам, всего на торжественном мероприятии находились около 80 человек. Пострадал начальник отдела спецработ, хулиган проткнул ему ножом щеку. Задержанному может грозить до семи лет лишения свободы.

Днем в среду в МВД сообщили, что полицейские задержали мужчину, напавшего с ножом на одного из организаторов торжественного мероприятия по случаю открытия мемориальной доски на доме, где жил ветеран войны Генрих Борисович Гофман. Нож изъят. Возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Мотивы напавшего устанавливаются. Вместе с тем, задержанный сообщил, что ранее не судим, на учете не состоит. Вину в содеянном он признал.