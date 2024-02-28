Xinhua: на севере Камеруна пять военных погибли при подрыве на мине

Мина была заложена членами террористической группировкой "Боко Харам"

НАЙРОБИ, 28 февраля. /ТАСС/. Пятеро камерунских солдат погибли при патрулировании на севере страны, подорвавшись на самодельном взрывном устройстве. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Как отмечается, мина была заложена членами террористической группировкой "Боко Харам". Источник в службах безопасности сообщил агентству, что все погибшие в результате нападения были членами батальона быстрого реагирования, элитного подразделения вооруженных сил Камеруна.

Согласно отчетам местной полиции, Камерун усилил военное патрулирование в регионе после частых нападений со стороны "Боко Харам", которая действует в регионе с 2014 года.

Крупнейшая на западе Африки радикальная исламистская террористическая группировка "Боко харам" возникла на севере Нигерии в 2002 году, ее исторической базой является штат Борно. В 2015 году ВС Нигерии нанесли крупное поражение "Боко харам" и существенно сократили находящуюся под ее контролем территорию.

В том же году в "Боко харам" произошел раскол, часть структур боевиков объявила, что присоединилась к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и приняла название "Исламское государство в Западной Африке". Они также время от времени совершают нападения на территории соседних стран: Камеруна, Нигера, Чада.