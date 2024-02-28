В Новгородской области троих детей и собаку спасли с оторвавшейся льдины

Детей передали полиции

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 февраля. /ТАСС/. Троих детей и собаку, которые поплыли на льдине по реке Шелонь в городе Сольцы Новгородской области, спасли сотрудники МЧС. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

"Трое детей отправились в плавание на льдине и прихватили с собой собаку. Всех спасали сотрудники МЧС России. Детей передали полиции", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, трое мальчиков решили покататься по реке Шелонь в Новгородской области, оставшись без присмотра. Однако детей вовремя заметили прохожие и вызвали МЧС России.

По данным ведомства, на реке Шелонь наблюдается ледостав, закраины (небольшое водное пространство между берегом и краем льда на замерзшей реке, озере, пруде, образующееся от скопления талой воды) составляют 10%, толщина льда 42 см. Температура воздуха в течение суток от 0 до +5 градусов.