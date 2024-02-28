В Чувашии двое мужчин угнали автомобиль и вывезли его владельца в багажнике

Задержали одного из подозреваемых

ТАСС, 28 февраля. Дело по факту похищения человека возбудили в Чувашии, где двое мужчин угнали в Чебоксарах автомобиль и вывезли его владельца в багажнике в Канаш. Об этом сообщает СУ СК РФ по Чувашии.

"По версии следствия, 28 февраля в Чебоксарах двое неизвестных подошли на улице к ранее незнакомому мужчине, находившемуся рядом со своим автомобилем Lada Granta, избили его и попытались угнать автомобиль. Мужчина оказал сопротивление, тогда злоумышленники поместили его в багажник автомобиля и вывезли на территорию города Канаша", - отмечается в сообщении.

Когда злоумышленники вышли из машины, потерпевшему удалось самостоятельно выбраться. Владелец автомобиля сообщил о случившемся в правоохранительные органы. В ходе преследования сотрудниками ОГИБДД УМВД России по городу Канашу автомобиль с преступниками попал в ДТП и перевернулся. Один из фигурантов был задержан на месте, второму удалось скрыться от сотрудников полиции. Его местонахождение устанавливается.

Следственными органами СК РФ по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по п. "в", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с применением насилия из корыстных побуждений). Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении одного из задержанных. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.