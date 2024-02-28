В Кисловодске ликвидировали открытое горение травы на 80 га

В тушении задействовали 99 человек и 19 единиц техники

ПЯТИГОРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение сухой растительности рядом с горой Большое седло в Кисловодске на 80 га. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

"В Ставропольском крае огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на 80 га", - говорится в сообщении.

Всего на месте задействовали 99 специалистов и 19 единиц техники.

В Кисловодске в районе горы Большое седло загорелась трава. Изначально сообщалось, что фронт возгорания - 6 тыс. кв. м. Угрозы национальному парку нет.