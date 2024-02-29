На Сахалине военного осудили за отказ участвовать в СВО

Мужчину приговорили к двум годам и шести месяцам в исправительной колонии общего режима

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 февраля. /ТАСС/. Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего по уголовному делу о неисполнении приказа и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года, сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"За совершение преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа), военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Военнослужащий взят под стражу в зале суда", - сказали в суде.

В ходе судебного заседания установлено, что 22 ноября 2023 года мужчина, находясь на территории воинской части, дислоцированной в Сахалинской области, в присутствии сослуживцев отказался выполнить приказ командира об убытии в зону проведения специальной военной операции для участия в боевых действиях. Сделал это из-за опасений за свою жизнь.

При назначении наказания суд учел, что военнослужащий своими действиями поставил под сомнение принцип единоначалия. Это отрицательно отразилось на состоянии воинской дисциплины и правопорядка в коллективе. В качестве отягчающего обстоятельства судом признано совершение преступления в период объявленной президентом мобилизации в Российской Федерации.