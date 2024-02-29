В США не смогли казнить 73-летнего убийцу из-за проблем с инъекцией

Департамент исправительных учреждений штата Айдахо в ближайшие дни определится с "дальнейшими шагами"

НЬЮ-ЙОРК, 29 февраля. /ТАСС/. Департамент исправительных учреждений штата Айдахо сообщил о несостоявшейся казни убийцы Томаса Крича из-за проблем со смертельной инъекцией.

Как отмечается в заявлении, опубликованном в среду на сайте ведомства, медики не смогли поставить 73-летнему преступнику капельницу со смертельной инъекцией, из-за чего казнь пришлось отложить. Департамент исправительных учреждений в ближайшие дни определится с "дальнейшими шагами".

Американские СМИ называют Крича серийным убийцей. Он находится в тюрьме почти 50 лет за несколько убийств. Первоначальный смертный приговор ему заменили на пожизненное заключение, однако позднее Крич убил своего сокамерника, после чего был вновь приговорен к смертной казни.

США - одна из немногих развитых стран, где применяется смертная казнь. По данным американского портала Deathpenaltyinfo.org, который ведет статистику с момента возвращения США к такой высшей мере наказания в 1976 году, в стране к 3 января были казнены 1 582 человека, в большинстве случаев (1 402) использовались инъекции, реже всего прибегали к повешению и расстрелу (по 3 случая). В 2023 году были проведены 24 казни, максимальное число смертных приговоров привели в исполнение в 1999 году (98). С 1973 года 196 приговоренных к высшей мере наказания добились пересмотра своих дел и были оправданы.

По данным последнего исследования социологической службы Gallup, которое было проведено в октябре 2023 года, число сторонников применения смертной казни в США постепенно снижается. Так, 53% американцев считают, что она приемлема для осужденного за убийство. В 2022 году такого мнения придерживались 55% опрошенных, в 1994-м - 80%. При этом впервые с 2000 года 50% американцев полагают, что смертные приговоры выносятся несправедливо. 39% опрошенных заявили, что казнь применяется недостаточно часто, а 28% - что довольно часто.