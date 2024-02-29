В Алтайском крае водителя осудили за ДТП на остановке

Мужчина получил шесть лет колонии

БАРНАУЛ, 29 февраля. /ТАСС/. Водитель иномарки, врезавшейся в остановку в Алтайском крае, приговорен судом к шести годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"В судебном заседании вину в совершенном преступлении осужденный признал и раскаялся в содеянном. Судом по пунктам "а, б" части 4 статьи 264 УК РФ ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года. Удовлетворены гражданские иски в общем размере 1,8 млн рублей. Вышестоящий суд оставил приговор без изменения", - сказано в сообщении.

Согласно данным суда, 12 марта 2023 года житель края после употребления алкоголя сел за руль автомобиля Mazda, который принадлежал его другу. Владелец машины также был в салоне. Во время движения по второму километру автодороги город Новоалтайск - поселок Новогорский нарушитель врезался в остановку у СНТ "Надежда", в результате чего погиб мужчина. На месте происшествия осталась тяжело травмированная женщина, но находившиеся в иномарке скрылись, не оказав ей помощь.

"Изначально друзья - участники произошедшего указывали на управление автомобилем друг другом", - отметили в прокуратуре. Причастность обвиняемого к управлению машиной удалось установить благодаря экспертизам, которые подтвердили, что на руле были именно его отпечатки пальцев и кровь.