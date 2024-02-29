В Приангарье в 2023 году нелегальным майнерам предъявили 883 судебных иска

Общая сумма требования по искам составила более 562 млн рублей

ИРКУТСК, 29 февраля. /ТАСС/. "Иркутскэнергосбыт" подал в суды в 2023 году 833 иска по фактам незаконного майнинга криптовалют с общей суммой требований по ним 562 млн рублей, она почти в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"В 2022 году было подано 795 исков на сумму более 166 млн рублей. Для сравнения за минувший год подано 833 судебных иска на общую сумму более 562 млн рублей", - сообщили в "Иркутскэнергосбыте".

По данным энергетиков, майнингом в Иркутской области стали массово заниматься с 2019 года. В связи с запретом на добычу криптовалют в Китае и самыми низкими по стране тарифами на электроэнергию для населения регион стал "столицей" российского майнинга. Большинство майнеров являются нелегальными, они устанавливают оборудование в домах, квартирах, гаражах, на дачах и балконах, а за потребленную электроэнергию платят по тарифу для населения, который ниже коммерческого.

За пять лет "Иркутскэнергосбыт" направил в суды более 1,9 тыс. исков в отношении недобросовестных криптопредпринимателей, общая сумма требований по искам превышает 1 млрд рублей. За это время почти 1,2 тыс. исков вступили в силу, по ним нелегальные майнеры должны вернуть энергетикам более 500 млн рублей.