В Улан-Удэ осудили водителя, который сбил двух человек

Его приговорили к восьми годам колонии

УЛАН-УДЭ, 29 февраля. /ТАСС/. Водитель, въехавший на внедорожнике в автобусную остановку в Улан-Удэ и сбивший двух человек, приговорен к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

"Октябрьский районный суд Улан-Удэ с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к восьми годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года шесть месяцев", - говорится в сообщении.

ДТП произошло в июне 2023 года. 38-летний житель Бурятии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Toyota Land Cruiser 200. На улице Ключевская он ехал с превышением скорости, столкнулся с другим автомобилем и въехал в остановочный пункт "Автоцентр". После этого он скрылся с места ДТП. Пострадали ожидавшие автобуса два человека: один мужчина получил тяжкий вред здоровью, второй погиб.

По факту было возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжено с оставлением места его совершения).

"Суд также удовлетворил иски о возмещении морального вреда, причиненного в результате преступления, в пользу семьи погибшего на сумму 1 млн рублей, второго потерпевшего - в размере 300 тыс. рублей", - отметили в прокуратуре. Приговор не вступил в законную силу.