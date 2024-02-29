В Новосибирске суд приговорил к 17 годам мужчину, изнасиловавшего двух девочек

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима

НОВОСИБИРСК, 29 февраля. /ТАСС/. Суд признал мужчину виновным в изнасиловании двух несовершеннолетних девочек в Советском районе Новосибирска. Ему назначено наказание в виде 17 лет колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

"Подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними сроком на 8 лет", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина, работающая в округе, где произошел инцидент, сообщила в своем Telegram-канале, что мужчина применил сексуализированное насилие к двум девочкам 10 и 11 лет у железнодорожной станции "Сеятель" в Советском районе города. Насилие сопровождалось угрозами убийства и девочек, и их родителей.

Мужчина был задержан в мае 2024 года и был заключен под стражу Советским районным судом.

В СУ СК по Новосибирской области отказались от комментариев, в ГУ МВД по региону не смогли оперативно уточнить информацию.