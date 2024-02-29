В центральной Индии в ДТП погибли 14 человек

По данным местной полиции, 21 получил ранения

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 февраля. /ТАСС/. Авария, в которой погибли 14 человек, произошла в округе Диндори штата Мадхья-Прадеш в центральной части Индии. Об этом сообщила местная полиция.

ДТП случилось ночью, когда группа местных жителей возвращалась домой в деревню после участия в праздничном мероприятии. "Перевозивший жителей пикап перевернулся после того, как водитель потерял управление", - отметили в полиции.

Жертвами ДТП стали 14 человек. Еще 21 получил ранения. Пострадавших срочно доставили в ближайшую больницу. Местные власти пообещали выделить семьям погибших финансовую помощь.