Омский военный суд приговорил к 11 годам распространявшего наркотики дезертира

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима

ТАСС, 29 февраля. Омский гарнизонный военный суд приговорил к 11 годам колонии военнослужащего Сергея Баранова, признав его виновным в самовольном оставлении воинской части и покушении на распространение крупной партии наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе суда.

"Суд по совокупности преступлений назначил Баранову наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок 11 лет", - говорится в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в установленный законом срок.

Как установил суд, военнослужащий, не желая исполнять обязанности военной службы, с целью вовсе уклониться от ее прохождения, 8 июля 2023 года самовольно оставил воинскую часть.

10 октября 2023 года Баранов был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Однако уже 15 октября он вновь самовольно оставил воинскую часть, а спустя неделю задержан сотрудниками полиции.

"Кроме этого, используя сеть "Интернет", военнослужащий вступил в сговор с членом организованной группы и произвел две закладки ранее приобретенного наркотика, - уточнили в суде. - Продолжая преступную деятельность, военнослужащий забрал в указанном месте крупную партию наркотического средства для последующего изготовления закладок в Омске". В этот же день Баранов был задержан сотрудниками правоохранительных органов, резюмировали в пресс-службе суда.