В Астрахани ликвидировали открытое горение в административном здании

Пострадавших нет

АСТРАХАНЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Открытое горение в административном здании в Астрахани ликвидировано, сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по Астраханской области.

"Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.

В ликвидации пожара задействованы 27 специалистов и 9 единиц техники.

Сообщение о возгорании кровли и внутренней отделки в административном здании по адресу улица Адмирала Нахимова, 20 б поступило 28 февраля в 21:51 мск. Общая площадь пожара составляла 80 кв. м. Позже было объявлено о локализации пожара на площади 90 кв. м. Пострадавших нет.