В Кузбассе перекрыли участок трассы "Сибирь" после столкновения двух грузовиков

Информация о пострадавших уточняется

КЕМЕРОВО, 29 февраля. /ТАСС/. Два грузовых автомобиля столкнулись и загорелись на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Кемеровской области, в результате аварии этот участок дороги полностью перекрыт. Информация о пострадавших уточняется, сообщили в ГУ МВД по региону.

"Сегодня около 11:10 (07:10 мск) на 353-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" произошло столкновение двух грузовых автомобилей, в результате чего оба транспортных средства загорелись. В настоящее время данный участок автодороги полностью перекрыт. Экипажи ДПС выставлены для обеспечения безопасности", - говорится в сообщении.

Данный участок трассы расположен в Ижморском районе и соединяет Кемерово и Мариинск. Обстоятельства ДТП устанавливаются.