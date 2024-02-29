В Душанбе от отравления угарным газом погибли шесть человек

Среди них было четверо детей от 6 до 11 лет, сообщили в Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана

ДУШАНБЕ, 29 февраля. /ТАСС/. Члены семьи из шести человек погибли в результате отравления угарным газом в Душанбе, сообщили в Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана.

"Шестеро членов одной семьи <...> погибли от отравления угарным газом", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 28 февраля в районе Фирдавси на севере Душанбе.

Как сообщил портал Asia-Plus, в числе погибших было четверо детей в возрасте от 6 до 11 лет, а также их отец и мать. Дом отапливался печью с использованием угля, погибших обнаружили соседи, которые сообщили о случившемся в экстренные службы.