Полиция задержала курганца из-за татуировки с экстремистской символикой

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 29 февраля. Полиция задержала 30-летнего жителя Кургана за демонстрирование экстремистской символики - он сделал татуировку с символикой запрещенного в РФ экстремистского движения и опубликовал фото в социальной сети. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД региона.

"В Кургане сотрудниками полиции задержан подозреваемый в публичном демонстрировании экстремистской символики. <…> Полицейскими установлено, что 30-летний курганец нанес на тело татуировку с аббревиацией, принадлежащей запрещенному в Российской Федерации экстремистскому общественному движению. Ранее Курганским городским судом мужчина уже привлекался к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичная демонстрация атрибутики или символики экстремистских организаций). При этом гражданин не сделал должных выводов и продолжил ее публичную демонстрацию путем размещения личных фотографий в социальной сети", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282. 4 УК РФ (неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций). Мужчине может грозить лишение свободы на срок до четырех лет.