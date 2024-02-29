В Брянске суд приговорил к 12 годам колонии за шпионаж гражданина Украины

Мужчина собирал и передавал информацию о нахождении Вооруженных сил РФ на территории региона украинским спецслужбам

БРЯНСК, 29 февраля. /ТАСС/. Брянский областной суд приговорил к 12 годам колонии гражданина Украины за сбор и передачу информации о Вооруженных силах РФ украинским спецслужбам. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

"Вынесен приговор гражданину Украины, признанному виновным в шпионаже - собирании и передаче иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну (ст. 276 УК РФ). <…> Приговором суда виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Как установил суд, фигурант дела собирал и передавал информацию о нахождении Вооруженных сил РФ на территории Брянской области украинским спецслужбам.

По данным УФСБ России по Брянской области, мужчина в марте 2023 года прибыл из Киева через Польшу и Белоруссию в город Клинцы Брянской области. Он получал от куратора из СБУ географические координаты местности, где находились объекты российской ПВО, после чего доразведовал их и направлял фотоотчеты представителям украинских спецслужб. "После задержания в телефоне злоумышленника все фотоснимки, координаты и видеозаписи объектов, интересующих СБУ, обнаружены", - отметили в пресс-службе УФСБ.

Уточняется, что мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном.