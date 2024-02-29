В ЛНР задержали двух местных жителей, шпионивших на СБУ и ВСУ

Задержанные собирали сведения о местах дислокации личного состава и военной техники Вооруженных сил РФ

ЛУГАНСК, 29 февраля. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали двух местных жителей, шпионивших за ВС РФ и передававших данные украинской спецслужбе и ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

"Установлено, что двое жителей ЛНР в целях оказания содействия украинским вооруженным формированиям осуществляли сбор сведений о местах дислокации личного состава и военной техники Вооруженных сил Российской Федерации, задействованных в проведении специальной военной операции. Полученные данные в целях обеспечения командования ВСУ разведданными для использования против безопасности и ВС РФ один из фигурантов передавал лицам, действовавшим в интересах Службы безопасности Украины, второй фигурант - представителям ВСУ", - сказано в сообщении.

Фигуранты задержаны, против них возбуждены уголовные дела по статье о шпионаже. Ведется следствие.