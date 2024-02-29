В ЛНР задержанный шпион СБУ призывал к убийству российских силовиков

Другая задержанная сообщила, что передавала ВСУ данные о местах дислокации военнослужащих РФ

ЛУГАНСК, 29 февраля. /ТАСС/. Житель Луганской Народной Республики (ЛНР), задержанный сотрудниками УФСБ за сотрудничество со Службой безопасности Украины, через мессенджеры призвал к убийствам российских силовиков. Об этом свидетельствует оперативная съемка УФСБ по ЛНР, имеющаяся в распоряжении ТАСС.

По его словам, с мая 2022 года по февраль 2023 года, мужчина собирал и передавал проукраинским Telegram-каналам данные о передвижении и местах дислокации ВС России. "Я являюсь противником СВО. В Telegram-каналах призывал к физическому уничтожению сотрудников правоохранительных органов, комментировал видео, где издевательства были над российскими военнослужащими. Комментировал в положительную сторону. <…> Координаты передавал для нанесения ракетного удара. Последствия ракетного удара осознавал", - рассказал задержанный.

В свою очередь другая задержанная сообщила, что передавала ВСУ данные о местах дислокации российских военнослужащих, находящихся на территории Старобельского района ЛНР.