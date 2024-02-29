В Ачинске житель получил пять лет колонии за оправдание теракта на Крымском мосту

Мужчина публиковал комментарии, в которых оправдывал деятельность совершивших подрыв лиц

КРАСНОЯРСК, 29 февраля. /ТАСС/. Житель Ачинска Красноярского края приговорен к пяти годам колонии строгого режима за оправдание теракта на Крымском мосту в социальных сетях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ.

"Судом подсудимому назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что Апелляционным военным судом житель Ачинска признан виновным по по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

По информации ФСБ, мужчина в социальной сети "ВКонтакте" публиковал комментарии, в которых оправдывал деятельность лиц, совершивших подрыв Крымского моста.

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Погибли четыре человека, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. Обвинение в теракте было предъявлено восьмерым - гражданам России, Армении и Украины.