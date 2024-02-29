Во Владимирской области возбудили дело на сообщившего о якобы готовящихся взрыве и поджоге

Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы

ТАСС, 29 февраля. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Владимирской области, сообщившего о якобы готовящихся взрыве и поджоге в Петушинском районе. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

"Выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя Владимирской области 1975 года рождения, причастного к заведомо ложному сообщению о готовящихся взрыве, поджоге и иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти", - говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). "Максимальное наказание по данной статье может достигать восьми лет лишения свободы", - уточнили в ведомстве.

По версии следствия, 11 февраля житель Владимирской области позвонил по телефону доверия ФСБ России с сообщением о заложенном на территории Петушинского района взрывном устройстве. Злоумышленник, желая избежать наказания за свои действия, совершил звонок с применением методов технической конспирации. "Однако меры предосторожности не помогли, гражданин в кратчайшие сроки был выявлен и задержан сотрудниками регионального УФСБ", - добавили в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.