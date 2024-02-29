В Волгограде сотрудники ФСБ задержали в аэропорту 19-летнего спонсора ВСУ

Подозреваемый собирал деньги на приобретение оружия, средств поражения, а также последующего их использования против безопасности РФ

ВОЛГОГРАД, 29 февраля. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ по Волгоградской области задержали в аэропорту Волгограда 19-летнего юношу, подозреваемого в оказании финансовой помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Молодой человек планировал улететь в Турцию, сообщили в пресс-службе управления.

"Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из Пограничного управления ФСБ России по области в контрольно-пропускном пункте международного аэропорта Волгоград выявлен и задержан 19-летний юноша, который намеревался выехать в Турцию. В ходе проверочных мероприятий оперативниками установлено, что мужчина посредством своего мобильного устройства неоднократно посещал сайт благотворительного фонда, созданного СБУ и ВСУ", - говорится в сообщении.

В управлении уточнили, что юноша собирал деньги на приобретение оружия, средств поражения, технических средств, а также последующего их использования против безопасности РФ. Также установлено, что с июля по декабрь 2023 года он неоднократно перечислял личные денежные средства для оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины - на покупку БПЛА, раций, тралов для машин разминирования.

"Следственным отделом УФСБ в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена)", - добавили в пресс-службе управления ФСБ по Волгоградской области.

Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий.