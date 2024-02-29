В отношении жителя Башкирии возбудили уголовное дело за участие в боях на стороне ВСУ

По версии следствия, подозреваемый в 2023 году, находясь в рядах вооруженных сил РФ, сдался в плен украинским военным

УФА, 29 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Башкирии за участие в военных действиях, противоречащих интересам РФ. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.

"Возбуждено уголовное дело по статье 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам РФ)", - сообщил собеседник агентства.

По данным "Коммерсанта", МВД по Башкирии возбудило дело в отношении ранее судимого 52-летнего уроженца села Кармаскалы. По версии следствия, подозреваемый в июне 2023 года, находясь в рядах вооруженных сил РФ, сдался в плен украинским военным. После обучения он был зачислен в состав одного из подразделений ВСУ и принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих. Мужчина вернулся в Россию после обмена военнопленными.

ТАСС пока не располагает комментарием МВД по Башкирии.