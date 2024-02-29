ФСБ задержала находящегося в федеральном розыске гражданина Украины

В ведомстве отметили, что уроженец Житомирской области в 2018 году за нарушение миграционного законодательства по решению суда был выдворен из РФ с запретом на въезд сроком пять лет

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье гражданина Украины, который находился в федеральном розыске по обвинению в незаконном пересечении государственной границы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

"УФСБ России по городу Москве и Московской области в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено местонахождение объявленного в федеральный розыск гражданина Украины, обвиняемого в незаконном пересечении государственной границы, - сказали в пресс-службе. - В феврале разыскиваемый задержан сотрудниками управления во взаимодействии с ОМВД России "Павлово-Посадский" на территории города Павловский Посад Московской области".

В ФСБ добавили, что уроженец Житомирской области в 2018 году за нарушение миграционного законодательства по решению суда был выдворен из РФ с запретом на въезд сроком пять лет. "После выдворения он предпринял попытку въезда в Россию железнодорожным транспортом, но был не пропущен сотрудниками пограничного контроля", - добавили в спецслужбе. После этого украинец сменил установочные данные и по новому паспорту пересек границу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы), он был объявлен в федеральный розыск.