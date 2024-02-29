В Томской области при ликвидации лаборатории изъяли более 250 кг наркотиков

Возбуждено уголовное дело

ТОМСК, 29 февраля. /ТАСС/. Лабораторию по производству синтетических наркотиков ликвидировали в Томской области. Было изъято более 250 кг наркотического средства PVP, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале "МВД медиа".

"Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Томской области пресекли деятельность нарколаборатории. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны шестеро жителей Сибирского и Уральского федеральных округов. <…> Из незаконного оборота полицейские изъяли свыше 250 килограммов наркотического средства PVP, оборудование, прекурсоры и другие компоненты, необходимые для производства запрещенных веществ", - сказала Волк.

По предварительным данным, в частном доме на территории Шегарского района Томской области злоумышленники организовали лабораторию. Двое участников группы производили синтетические наркотики, четверо - распространяли их с помощью тайников-закладок на территории субъекта и других регионов Российской Федерации.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30 и 228.1 УК РФ. Фигуранты заключены под стражу.