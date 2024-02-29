На юге Москвы загорелось строящееся здание

Есть угроза распространения огня на другие строения

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Строящееся здание загорелось на Каспийской улице на юге Москвы на площади 100 кв. м, есть угроза распространения огня на другие строения. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"По адресу: улица Каспийская, 28, произошел пожар в строящемся шестиэтажном здании. Горят утеплитель и стройматериалы на первом и втором этажах на площади 100 кв. м. В настоящее время есть угроза распространения огня", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России добавили, что пожарные спасли трех человек. Сведений о пострадавших не поступало. Пожар локализовали.

По данным ведомства, пожар на территории строительной площадки в шестиэтажном строящемся здании начался в 10:18.

В оперативных службах добавили, что в настоящее время пожарные спасают еще одного человека, который находится на крыше. Ранее там сообщили, что один человек передан медикам для осмотра.

Затруднения в движении автотранспорта наблюдается по улице Каспийской.

В новость внесены изменения (11:23 мск) - уточняется число спасенных.