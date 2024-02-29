В Иркутске произошел пожар на крыше жилого дома

Три человека спасены

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел на крыше жилого дома в Иркутске на площади 300 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пожар произошел в микрорайоне Ершовском, 89/1. "На место незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия наблюдается горение кровли трехэтажного жилого дома, предварительно на площади 300 кв. м", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что из дома самостоятельно эвакуировались 15 человек, 3 человека спасены сотрудниками звеньев газодымозащитной службы. В настоящее время к тушению привлечены 33 человека и 10 единиц техники.